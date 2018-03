Her er alternativet, hvis du synes, at skiliften er for langsom!

De fleste har sikkert prøvet at manøvrere en bil gennem snestormslignende tilstande og det kan være en udfordring selv med forhjulstræk og påmonteret vinterdæk.

Tilbage i 1988 udstyrede Porsche for første gang en af deres biler med firehjulstræk. Bilen var en 911 Carrera 4, og for at markere 30-års jubilæet for deres introduktion af firehjulstræk har Porsche lavet en video, der demonstrerer hvor sindsygt effektivt firehjulstræk kan være.

Den tyske sportsvognsproducent har fundet det tunge skyts frem og hentet en 911 Turbo S med 580 hk ind til opgaven, som helt enkelt går ud på at køre op ad en skibakke.

Videoen er optaget i Skotland på Glenshee Ski Center og her ser vi først nogle folk løbe på ski og panorerende billeder ud over landskabet, men så dukker bagenden fra en 911 Turbo S op.