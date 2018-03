En af de lettere opgaver for politiet: Uheldig tyv låst inde i stjålen bil

Vores biler bliver mere og mere digitale, og det kan udnyttes af den smarte biltyv ved at hacke ind i bilens software og stjæle den.

Men for den gammeldags biltyv, kan de nye systemer også give nogle uventede udfordringer. Det måtte en biltyv i Seattle i hvert fald sande, efter han blev låst inde i den BMW, han havde stjålet. Det fortæller myndighederne i byen på deres hjemmeside.

Bilen var en BMW 550i F10, som ejeren havde lånt ud til en kammerat, som ikke var helt klar over, hvordan den trådløse betjening af nøglen fungerede. Derfor efterlod han af mærkelige årsager nøglen i bilen. Da han kom ud for at hente bilen igen, var der en langfingret tyv, som havde gaflet bilen og stukket af.

Lykkelig slutning

Vennen kontaktede selvfølgelig bilens ejer, som straks tog kontakt til politiet. Politiet tænkte hurtigt og kontaktede BMW, som kunne tracke bilen og se, at den holdt parkeret et sted.

Af sikkerhedsmæssige årsager låste BMW bilen og sendte GPS-oplysningerne til politiet, som kunne sende en patrulje til stedet. I bilen fandt de en 38-årig mand, som var faldet i søvn.

Da politiet tog kontakt til manden, forsøgte han at starte bilen og stikke af, men selvfølgelig havde BMW også deaktiveret bilens tænding, så den desperate biltyv kunne intet gøre – andet end at vente på, at BMW åbnede bilen, så politiet kunne anholde ham.

Historien slutter selvfølgelig med, at tyven nu er smidt i fængsel, og ejeren fik sin bil tilbage.