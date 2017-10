Fremtidens Porsche er tættere på end du tror: Mød Cayman e-volution

Porsche er i øjeblikket i gang med at udvikle sin Tesla-dræber, Mission E, der eftersigende bliver drevet af et kraftigt 800-volts batteri, som skulle kunne sende Mission E fra 0-100 km/t på 3,5 sekunder, og samtidig oplades hurtigere end nogen af konkurrenterne. Det har selvfølgelig skabt en del opmærksomhed. Kan de høje krav mødes, eller er det simpelthen for urealistisk?

Ved elbilskonferencen ’Electric Vehicle Symposium’ i Stuttgart, der startede i weekenden, viste Porsche en Cayman, der har fungeret som udviklingsbil, for at teste ny el-teknologi.

Cayman E-Volution er et forskningskøretøj, der accelererer fra nul til 100 km/t på 3,3 sekunder, og samtidig tilbyder en rækkevidde på 200 kilometer. Køretøjet vil ikke gå i produktion, men giver en tidlig indikation af, hvor sportslig Porsche mener, at el-teknologien kan være. Det er også en forsmag på, hvad der kommer i 2019, når Porsche sætter sin første 100 pct. elektriske sportsvogn, Mission E, i produktion. Mission E vil være i stand til at køre 500 kilometer på en opladning, og vil kunne oplade sine batterier til 80 pct. på 15 minutter.

De kalder teknologien ’Porsche Turbo Charging’, og det lyder som om, at systemet vil fungere ret ens med Tesla’s Supercharger. I Porsche's tilfælde, vil systemet bare være i stand til at kunne lade med op til 320 kW per bil eller 160 kW på to. Til sammenligning kan Tesla's Supercharger kun lade 120 kW per bil.

Mission E forventes altså i 2019, hvor den vil være den første, eller en af de første, til at benytte sig af den nye oplade teknologi. I fremtiden kan du altså kun lige nå en kop kaffe og en tur på det lille hus, før du igen er klar til at køre videre.