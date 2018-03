Fremtidens Porsche er lige kommet endnu tættere på

Med to permanent aktive synkronmotorer (PSM) med en systemydelse på over 600 hk (440 kW) accelererer Mission E Cross Turismo fra 0-100 km/h på under 3,5 sek. og til 200 km/h på under 12 sek. Der kan foretages flere accelerationer umiddelbart efter hinanden, uden at det går ud over ydelsen. Det behovsstyrede firehjulstræk med Porsche Torque Vectoring – altså automatisk fordeling af drejningsmomentet til de enkelte hjul – sikrer kraftudfoldelsen på alle typer underlag.

Firehjulsstyringen bidrager til bilens adræthed og stabilitet. Undervognen med adaptiv luftaffjedring gør det muligt at øge frihøjden med op til 50 mm. Desuden er bilen udstyret med PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control). Systemet udfører aktiv krængningsstabilisering og reducerer dermed bilens sidehældning ved kørsel i sving. Ydermere reducerer det svingninger fra side til side, når bilen kører på et ujævnt eller bølget underlag.