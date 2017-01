Fremtiden er lige kommet lidt tættere på med Faraday Future

Batteriet er udviklet i samarbejde med LG, som vi kender fra fjernsyn og telefoner. Det har en kapacitet på 130 kWh, hvilket er større end i den største Tesla og gør FF 91 i stand til at køre 700 km på en opladning.

Bilen koster 180.000 dollars, hvilket svarer til 1.270.000 danske kroner. Til sammenligning koster en Tesla Model X P100D ca. 140.000 dollars i USA, så vi forventer at den nye FF 91 kommer til at koste lige omkring 2 mio danske kroner.

Du kan faktisk allerede nu gå ind og reservere en FF 91 og betale et depositum på omkring 35.000 kr. Faraday Future forventer at kunne levere de første biler allerede til næste år.

Men vi ville nok vente lidt, for rygterne siger, at Faraday Future endnu ikke har fået den licens fra myndighederne på plads, der skal til for at producere biler. Og Faraday Future har stadig meget at bevise og opnå, for ikke bare at blive en af de hurtige start-up-virksomheder, hvor luften hurtigt går af ballonen. Men vi ønsker dem da held og lykke med projektet!