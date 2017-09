Frankfurt: 9 fede nyheder fra BMW

Ved et såkaldt pre-arrangement i München i sidste uge afslørede Harald Krüger (Chairman of the Board of Management), at BMW har en klar vision omkring elektrisk mobilitet. I 2025 vil BMW Group tilbyde 25 elektrificerede modeller, hvoraf 12 vil være rene elbiler. Antallet af el- og hybridbiler vil udgøre en større og større del på tværs af modelserierne. Dette inkluderer både BMW, MINI, Rolls-Royce og BMW M biler.

BMW vil levere omkring 100.000 el- og hybridbiler i 2017, og dermed kører der ved udgangen af året i alt over 200.000 elektrificerede biler fra BMW Group rundt omkring i verden.

Harald Krüger sagde ligeledes, at der på Frankfurt Motor Show vil blive afsløret endnu en bilmodel under BMW i. Den er en fortolkning af en firedørs, fuldt elektrisk bil mellem BMW i3 og BMW i8.