Forsmag på designet: Sådan vil Audi forene SUV'en og coupéen i kommende Q8

Audi præsenterer i januar 2017 Audi Q8 concept på biludstillingen i Detroit. Konceptbilen, som er tæt på seriemodellen, er en syntese af en coupés linjeføring og en SUV's praktiske rummelighed.

– Med Audi Q8 concept har vi skabt en ny spydspids inden for vores Q-modelrække. Dens design formidler sportslighed og prestige i særklasse, forklarer Audi-designchef Marc Lichte og tilføjer:

– Og i den forbindelse er det vigtigt for os, at konceptbilen til trods for den lave taglinje byder på en rummelig kabine med fire ligeværdige siddepladser.

Den ottekantede singleframe er markant bredere end på de aktuelle seriemodeller fra Audi. Den er trukket langt frem og har en markant udformning.

Mange designelementer på Q8 concept henviser ifølge bilproducenten til Audi Ur-quattroen fra 1980’erne. Dertil hører den ekstremt lave og samtidig meget brede C-stolpe samt de kraftige, ekstra brede skuldre over hjulene. Disse proportioner skal understrege for- og baghjulene i lige høj grad – typisk quattro.