Forrygende start for genopstået britisk bilmærke

På bare 24 timer løb der ordrer ind for mere end 3,1 mio. pund (32 mio. kr.) for de første 22 eksemplarer af den nye model. Den har en basispris på £139.950 (1,2 mio. kr.) på gaden i England.

Kabinen i Thunder er beklædt med Bridge of Weir Nappa-læder og er tilgængelig i 36 farver.

Vil være Jaguars hustuner

Lister er ikke partner med Jaguar Land Rover, men er forbundet via motorsportsarven. De arbejder hen imod at blive hustuner for Jaguar på samme måde som AMG og Brabus er det for Mercedes, og Alpina er det for BMW.

“Jeg er begejstret og overvældet af en store interesse for vores Thunder. Siden vi viste de første billeder af prototypen sidste uge har telefonen ikke stået stille, og min indbakke er eksploderet med mails!, siger Lawrence Whittaker, CEO for Lister Motor Company.