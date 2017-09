Ford tager alligevel lille SUV til Danmark

EcoSport bygger på den gamle Ford Fiesta-platform. Et kort kig i bilen på biludstillingen i Frankfurt antyder, at pladsen på bagsædet er beskeden i forhold til konkurrenterne og at førerpladsen er domineret af sort plastik

I størrelse og karakter placerer modellen sig i centrum af klassen, som efter Renault Captur i 2013 blev fulgt op af Peugeot 2008 året efter.

Men en stribe konkurrenter er på trapperne. Det gælder Opel Crossland X, Citroën C3 Aircross, Hyundai Kona og Kia Stonic med flere. Deres priser starter ved 180.000 kr.

Ford ved endnu intet om priser eller udstyr, men skriver, at EcoSport introduceres i 1. kvartal af 2018.