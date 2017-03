Tæsk med tre cylindre: Ford præsenterer ny 200-hestes Fiesta ST

Der er flere nyheder, der kan tiltrække publikum til Geneva Motor Show i næste uge, og Ford har lige kastet en ekstra på bordet, hvis du godt kan lide små og hurtigere hatchbacks. De præsenterer nemlig deres nye Ford Fiesta ST på biludstillingen.

Ford Performance har udviklet en ny trecylinderet 1,5-liters EcoBoost-motor, der med sin lave volumen kombinerer et lavt CO2-udslip med en høj ydelse. Den lille motor leverer hele 200 hestekræfter, og sammen med de nye Drive Modes som Fiesta ST får, skal den lille bil nok blive en fornøjelse at køre.

Den nye Fiesta ST bliver den første trecylinderet model med Drive Modes, der kan justere motoren, styretøjet, ESC-systemet, traction control-systemet og udstødningslyden.

Derudover er den også udstyret med cylinderfrakobling, for at sænke CO2-udledningen til et lavere niveau.

Gør din Fiesta personlig

Der kommer flere udstyrsmuligheder, hvori du kan style og gøre din ST mere personlig. Samtidig kommer der også ny teknologi, hvor du blandt andet kan få en 8” touchscreen og et B&O Play-lydanlæg.

Ford Danmark forventer at kunne introducere den til det danske marked i 2018, hvor den både ville kunne fås med tre og fem døre.

Vi venter spændt på biludstillingen i Geneve, der løber af stablen fra 7. marts.