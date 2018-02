Ford's fabriksarbejdere bliver til superhelte med ny dragt

Exoskeletdragterne er blevet testet på andre bilfabrikker, men initiativet på Fords fabrik i Valencia i Spanien, hvor man bygger Kuga, Mondeo, S-MAX og Transit, første gang, at teknologien bliver fuldt integreret i en produktionslinje.

Kulfiber og titanium

De ni dragter, som er i brug netop nu er lavet af letvægtstitanium og kulfiber, og de hjælper samlebåndsarbejderne med at løfte, flytte og bære alt over tre kilos vægt, når der arbejdes i besværlige stillinger. Dragterne yder beskyttelse mod skader og reducerer den stress og belastning af kroppen som gentagne bevægelser kan medføre over tid.

Under de indledende forsøg med exoskelet-programmet og i udviklingen af dragter, bad fabrikkens produktionschefer om input fra omkring 200 medarbejdere for at identificere, hvor medarbejderne så fordele ved dragterne i deres arbejde.

Herefter blev de 100 medarbejdere, der kunne få størst gavn af teknologien, udvalgt til at arbejde tæt sammen med dragternes designere. Det gælder dem, der flytter tunge eller besværlige dele som benzintanke.

Skal være i god form

“Mit arbejde kan være lige så hårdt som en omgang fitness, så man er nødt til at være i god form for at løse en række af opgaverne. Her gør exoskeletdragten en stor forskel og efter en arbejdsdag føler jeg mig meget mere frisk,” siger samlearbejder Ramón Navarrete, 34, der arbejder med at montere interiør i Fords biler.