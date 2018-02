Ford Ka+ Active: Mikrobil med firehjulstrækker-look

Ford facelifter deres billigste model i Europa og tilføjer nye motorer og en ny crossover-version. Målet er at give modellen bedre komfort og brugbarhed, flere assistentsystemer og en kosmetisk opfriskning for og bag, og i kabinen.

Ved den danske premiere for to år siden kritiserede vi Ka+ for at være bagefter konkurrenterne. Plastikken i kabinen virker billig, komforten er ikke noget at skrive hjem om, og bilen har kun fem gear. Da prisen var langt højere end det Dacia-niveau, den burde have ramt, dømte vi Ka+ ude.

Siden 2016 har Ford solgt 61.000 stk. af Ka+ i Europa, men langt flere i Sydamerika og Indien.

Mikkel Thomsagers første indtryk af Ka+ fra november 2016

Facelift med nye motorer

2018-modellen er opdateret med en dansktalende udgave af Ford’s SYNC 3 infotainment- og kommunikationssystem. regnsensor og forlygter med aut op/ned-blænd.

Der introduceres en ny 3-cylindret turbobenziner på 1,2 liter med variabel ind- og udsugning, og en ydelse på 70 eller 85 hk. Her er også premiere på 1,5 TDCI diesel med 95 hk.