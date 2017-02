Ford GT udnytter situationen og sætter konkurrenter i stævne på racerbanen

I en pressemeddelse udråber Ford nu deres nye GT til at være hurtigere end Ferrari og McLaren. Med en topfart på 347 km/t er den nye Ford GT ufatteligt hurtig – også hurtigere end sine konkurrenter. For at understrege dette, har Ford GT udfordret McLaren 675LT og Ferrari 458 Speciale på en racerbane, der hedder Calabogie Motorsports Park i Canada – en bane vi ikke lige har hørt om før.

Den nye Ford GT og de to konkurrenter blev alle sendt på banen udstyret med nye dæk, optimal affjedring, identiske vejrforhold og samme chauffør. Ford GT klarede sig bedre end både McLaren 675LT og Ferrari 458 Speciale, men der er altså noget uldent ved resultatet.

Afløserne er på vej

Tanken om et kapløb mellem vilde sportsvogne er fin, men på nogle punkter ligner det desværre et ikke gennemtænkt PR-stunt, hvor man kan betvivle objektiviteten af den unavngivne racerkører fra Ford, der sidder bag rattet på alle tre biler.

Det svarer vel til at sætte Ronaldo til at dømme en kamp mellem Real Madrid og FC Barcelona og forvente, at han ikke dømmer i Real Madrids favør.

Et hurtigt kig på de to modeller, som Ford satte GT’eren op imod, afslører også, at der er tale om to konkurrenter, som er på vej på pension og har en afløser lige rundt om hjørnet. Vi synes, det havde været sjovere, hvis Ford havde ladet den lækre GT vise sit værd mod nyere konkurrenter.