Ford anerkender motorfejl i Ford Focus RS

Endnu ikke et problem for Mustang

Basalt set bruger den nye Ford Mustang EcoBoost en variant af samme grundmotor. Men Mustang'en er endnu ikke plaget af samme problemer som Focus RS. Det kan der være flere forklaringer på.En af de mere interessante er, at Ford Focus RS's varianten af motoren til forskel fra Mustang som forstærkning bruger en foring af støbejern og en opgraderet form for aluminium for at kunne klare de ekstra 60 hk, som Focus RS har over Mustang EcoBoost.Ford har udtalt, at der arbejdes på en motorproblems-løsning.