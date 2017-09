Forbrugerservice: Få tre leasingtilbud på samme bil

Hvis jeg køber en bil på Bilbasen, er det nemt at sammenligne priser og få en idé om, om den er dyr eller billig. Men hvis jeg flexleaser, er der ikke to tilbud, der har ens betingelser. Hvordan kan I sammenligne tilbud på leasing?

“Vi præsenterer dig for tre tilbud, da leasingselskaberne har forskellige betingelser og goder. Den billigste kontrakt er ikke altid den bedste. Nogle leasingselskaber fungerer godt som finansieringsselskab, men ikke som en bilforhandler. Bilen skal både købes samt sælges igen efter leasingperioden, her vil vi altid anbefale at vælge selskaber, som har erfaring inden for dette felt. Autoagenten er uafhængig af leasingselskaberne, da vi tager det samme gebyr for vores services for alle leasingudbyderne.”

Hvordan fastsætter I restværdien?

“Ud fra hvilken bil der er tale om, tjekker vi historikken på bilens pris. Her laver vi en konservativ afskrivning på bilen og dikterer, hvad restværdien skal være på kontrakterne, leasingselskabet sender os. Samtidig skal omkostninger såsom hjemsendelse af bilen, GPS-tracker og forsikring være inkluderet i deres tilbud, så vi kan udregne de totale omkostninger på bilen ud fra førstegangsydelse og den månedlige ydelse.”