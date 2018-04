Første Zenvo solgt i Danmark - med et brag!

Den danske superbilproducent Zenvo, har solgt sin første bil i Danmark.

Producenten har hele tiden sagt, at chancen, for at få en bil i Danmark, var lille, alene på grund af prisen, men nu har en dansk kunde slået til, det blev annonceret torsdag aften.

Det skete samtidig med at Lysdahl Simonsen A/S i Silkeborg blev udnævnt til nye og ind til videre eneste danske Zenvo-forhandler.

Den solgte bil er show-stopper bilen fra Genève, som også fik dansk premiere torsdag aften. Det gælder den rød Zenvo TSR-S med den multijusterbar hækvinge, kaldet en centripetal-vinge, der kan justere fire veje, for at optimere bilen balance under kørsel.

Pris: 10,5 millioner kr.

Mads Lysdal Simonsen kunne ved samme lejlighed oplyse, at prisen for en tilsvarende, nybygget TSR-S er 1,4 millioner euro. Det svarer til knap 10,5 millioner kr.

Ved lanceringen af den nye forhandler torsdag aften, fortalte skaber Troels Vollertsen og designer Christian Brandt om bilen, og seancen blev sluttet af med, at bilen blev startet.

Det gav et kæmpe brag, da bilen sendte stikflammer ud af udstødningen inde i butikken. Stearinlysene bag bilen blev blæst ud, og en halogenlampe, monteret i lofte lige over bilen, faldt ned.

Se det sker herunder.