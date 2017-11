Første Test: VW SUV med stil til 240.000 kr.

Er den lækker?

Topversionen med specielt LED-kørelys, der skifter til gult, når man blinker, gør et godt indtryk. Med tofarvet lakering (ekstraudstyr) giver det T-Roc et charmerende og lidt flabet udtryk. Vi savner endnu at se en basis-model.

Det samme gælder kabinen, hvor beklædning af frontpanelet i kontrafarve med satin-finish givet vis gør en forskel. Al plast i kabinen er nemlig af den hårde, billige type, og den er ikke særlig lækker.

Til gengæld er 8” berøringsfølsom centerskærm standard fra billigste model. Ved præsentationen var alle biler udstyret med digitale instrumenter i et nyt, simplere VW-design. Det er standard i topversionen ”Sport”