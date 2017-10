Første test: Sådan kører Audi's nye flagskib

HVORFOR

Der er to mål med den nye A8:

1. At gøre kørsel så komfortabel som mulig.

2. At gøre transport i en bil så sikker som mulig.

HVORDAN

1. For at opnå højest mulig komfort er luftaffjedring standard. Den hjælper med at sortere uønskede påvirkninger fra underlaget fra, og med at holde den store karrosse i ro.

Luftaffjedringen kan udvides med en aktiv undervogn, der har en hurtigt reagerende elmotor ved hvert fjederben. Et kamera øverst i forruden aflæser vejbanen og identificerer kloakdæksler, huller og fartbump. Herefter be- eller aflaster hver af de fire elmotorer deres hjul, så påvirkninger minimeres. Det er muligt via det nye standardmonterede 48V-strømsystem, som også omfatter en mild hybrid-drivline.

Mercedes-Benz har haft et lignende system i flere år, men det er hydraulisk baseret og kan kun belaste dæmperne én vej. Audis system belaster dæmperen begge veje og reagerer hurtigere.

Vi har testet systemet ved at køre over et stejlt fartbump med 50 km/t i den nye A8 W12 L quattro hhv. uden og med systemet slået til – læs hvordan det gik i et kommende nummer af Bil Magasinet.

41 Assistentsystemer

2. Her er i alt 41 assistentsystemer i bilen. Et af dem løfter hele siden af bilen otte centimeter på ét sekund, hvis bilen registrerer, at den vil blive påkørt fra siden.

Testen foregik ved at sende en slæde med papkasser i høj fart hen mod den dør, hvor Bachmann sad (han slap vist en fis!). Læs hvordan det gik i et kommende nummer af Bil Magasinet.

Her er også en ny assistent, der forhindrer dig i at åbne en dør indefra, hvis der kommer trafik bagfra. For eksempel hvis en cyklist er ved at passere.

Læs i Bil Magasinet, hvordan det er at prøve at åbne døren, mens der kommer en cyklist bagfra.