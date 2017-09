Første test: Højbenet Kia Stonic er sjov at køre

Hvem er konkurrenterne?

Der er kæmpe efterspørgsel på de kompakte SUV’er og bilfabrikkerne har for længst udnyttet det. Kia Stonic er lidt sen på den med en kompakt-SUV og ender derfor i et marked fyldt med konkurrenter. Blandt dem findes Nissan Juke, Renault Captur og Peugeot 3008.

Hvordan kører den?

Under præsentationen bliver der sagt ”Fun to drive” omkring 27 gange, men ingeniørerne har faktisk noget at have det i; Kia Stonic kører godt.

Kia ønsker at skabe et mere ungt og sportsligt image, hvorfor det er vigtigt, at Stonic ikke bare ser sjov ud, men også kører sjovt.

For at optimere køreegenskaberne til det europæiske marked har Stonic været en tur forbi Kias europæiske testcenter. Optimeringerne i Tyskland samt højstyrkestål i rammen har gjort Stonic mere stiv. Desværre en smule for stiv ved lave hastigheder, hvor den kan føles en smule stivbenet.

Trods plastskørterne og den øgede frihøjde kommer Kia Stonic udelukkende med forhjulstræk.