Første test: Citroëns nye designer-racer

Hvordan kører den?

Komfort er et af nøgleordene hos Citroën og selvom det er over 60 år siden, at de satte en form for luftundervogn på Citroën DS, er komfort stadig en vigtig del af Citroëns identitet.

Ikke mindst hos C3 Aircross, der udmærker sig ved både at være støjsvag og ved at kunne absorbere ujævnheder i underlaget mens du sidder godt til rette i velpolstrede sæder. Til gengæld krænger Aircross også tilpas meget til, at medpassagerer hurtigt kan blive utilpasse i snoet landskab – det er oplevet på egen mave.

Hvem er konkurrenterne?

Markedet for mini-SUV’er er rødglødende. C3 Aircross skal både konkurrere mod søsterbilen Opel Crossland X, Renault Captur og Peugeot 2008. Samtidig er der nye konkurrenter på vej i form af Hyundai Kona, Kia Stonic og en tysk pendant med spansk temperament; Seat Arona.