Første glimt af den nye Zenvo

Zenvo Automotive A/S fra Præstø på Sjælland har verdenspremiere på en ny model på Genève International Motor Show 2018, der åbner for pressen 6. marts og for publikum 8. marts.

Det er ikke lykkedes spionfotografer at fange den nye model under testarbejdet, så vi har kun detaljer fra Zenvo's teaser.

Den nye model bliver den tredje fra Zenvo efter TS1 GT og TSR modellerne.

Genève er perfekt til Zenvo

“Alt er klart til premieren på den nye model i Genève, og vi glæder os vildt til at vise den til verden. Vi vil gerne vise respekt for udstillingen ved at vente med at afsløre vores nye model til åbningsdagen. Genève Motor Show er en unik mulighed for en europæisk superbilbygger til at komme i kontakt med det internationale publikum for denne type biler. Det er femte år i træk, at Zenvo har udstillet i Genève, og der findes ikke bedre steder at vise en ny bil," siger Zenvo’s CEO, Angela Kashina.