Første fotos: Hyundai Santa Fe ser jo fantastisk ud

Et billede af kabinen, har vi også fremskaffet, og der er ingen tvivl om, at der er skruet op for kvalitetsfornemmelsen herinde. Detaljer og den generelle designstil kan sagtens genkendes fra andre Hyundai-modeller. Bl.a. er skærmen i midten den samme. Det gør dog ikke det store, for det fungerer, og Santa Fe skal nok komme til at klare sig godt i klassen. Det helt store spørgsmål er dog, hvad modellen kommer til at koste på danske skilte. For det er uden tvivl dét, som vil være med til at afgøre, om den bliver en succes eller et flop.

Den nuværende Santa Fe koster fra 539.000 kr., og den er aldrig blevet noget stort hit på de danske salgslister. Det kunne meget vel ændre sig med den nye, som har et mere unikt design, og hvis prisen bliver skarp, så bør den nye model få lidt rygvind den vej.

Resten af bilen og ikke mindst dens detaljer, vil blive vist frem for offentligheden til dette års Genève Motor Show, som afholdes i starten af marts.