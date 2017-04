Opels X-serie blev lanceret med Mokka X, som reelt er en let revision af den kendte Mokka, der blev lanceret i 2012.

Om bare to måneder følger Crossland X, som er en helt ny model, der prismæssigt placerer sig under Mokka, men størrelsesmæssigt en smule over. Og nu kommer så Grandland X, som den hidtil største.

Mens Mokka X fås med firehjulstræk, fås både Crossland X og Grandland X kun med forhjulstræk.