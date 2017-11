Første brugte Bugatti Chiron til salg

Det der med at køre i en bil, der fanger opmærksomhed, giver en lidt underlig følelse. Du kører bare rundt i en fed guldfarvet Ford Mustang eller en Bugatti Chiron, og alle vil kigge på dig og din bil, tage billeder og hænge med munden.

Men for at få fat i en bil som Bugatti Chiron skal du købe den for lige godt 20.000.000 kr. Foruden det skal du vente tre-fire år, før den bliver leveret. Det tager umådelig lang tid, før du får den.

Men, der er en omvej. En måde hvor du kan springe køen over, og komme om foran alle andre, der venter i flere år.