Første billeder: Se den nye Lamborghini Aventador S Coupé

Foruden den lækre V12’er har troldmændene i Sant'Agata også tryllet lidt ved designet. Når du ser den nye Avendator S Coupé, så vil du aldrig være i tvivl om, at dette stadig er en Aventador. Lamborghini har været tro mod bilens oprindelige DNA, men har alligevel formået at trylle et skarpere design frem denne gang.

Frontkofangeren er blevet mere aggressiv at se på. Bagtil er den største ændring nok den nye heksagon-formede udstødning, men som med fronten er er det hele blevet lidt skarpere at se på.

Det er ikke kun for syns skyld, at de har lavet ændringerne. Sammenlignet med den første Aventador LP700, så er det lykkes Lamborghini at øge den forreste downforce med 130%, så fronten nu får endnu mere greb.

Greb eller ej, så glæder vi os til at se nærmere på den nye Aventador S Coupé!