Første billeder: Ny Audi A7 Sportsback viser Audi's fremtidige designstrategi

Den nye Audi A7 fortsætter konsekvent digitaliseringsstrategien fra A8. Kabinens indretning indgår i et perfekt samspil med Audis nye MMI touch response-betjeningskoncept. Det erstatter dreje-/trykknappen og de konventionelle knapper, der var i forgængermodellen, med to store berøringsdisplay i høj opløsning.

På det øverste display betjener føreren bilens infotainmentsystem. Det nederste display er 8,6” stort, og giver adgang til klimaanlæg, komfortfunktioner og angivelse af tekst.

Som ekstraudstyr fås et head-up-display, som viser vigtige informationer i bilens forruden. Sammen med MMI Navigation plus leveres Audi fuld digital instrumentering med et 12,3” display.