Første billeder: Her er den nye Rexton fra Ssangyong

Rexton fås med for- eller firehjulstræk, og har som standard ni airbags.

Kabinen har mulighed for spejling af smartphone via Apple Carplay og Android Auto, og her er 360 graders kamera og en 9,2" skærm i HD-opløsning. Syv sæder er standard.

Designerne af bilen har fundet inspiration i det græske tempel Parthenon, der skal udstråle robusthed og autentisk SUV-styling.

Den nye Rexton har premiere på 2017 Seoul Motor Show 30. marts, og forventes til Danmark sidst på året.