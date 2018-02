Første billeder: Her er den nye Kia Ceed

Benzinmotorerne omfatter 1,0-liters T-GDi-motor (turbomotor med direkte indsprøjtning) med 120 hk og en ny 1,4-liters T-GDi-motor. Den nye 1,4-liters ”Kappa” T-GDi-motor erstatter den tidligere 1,6-liters GDI-motor og yder 140 hk. En 1,4 benziner med 100 hk og uden turbo fås også.

Der er premiere på en ny ”U3” dieselmotor på 1,6 liter, som er konstrueret til at gå endnu videre end til at opfylde de strenge krav i den nyeste Euro 6d TEMP-emissionsstandard. Den nye motor producerer mindre CO2, færre partikler og mindre NOx i forhold til KIAs tidligere dieselmotorer. Ydelsen er 115 eller 136 hk, og momentet er 280 Nm. Med den nye motor forventes Ceeds CO2-emissioner at falde til under 110 g/km i henhold til WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) konverteret til NEDC (New European Driving Cycle).

Alle motorer er kombineret med en 6-trins manuel gearkasse, og den nye 1,4-liters T-GDi-motor og 1,6-liters CRDi-motorerne vil desuden være tilgængelige med Kia's 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse.