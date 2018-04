Første billeder: Ford lancerer den nye Focus netop nu

Længden fra bagklap til bagsæde er øget med 25 mm. Med bagsæderne nede er her 175 mm ekstra i længden og en kapacitet på 1.650 liter. Med Fords håndfri bagklap kan man få adgang til bagagerummet ved at vifte med foden under bagkofangeren. Bagagerumsdækkenet kan gemmes væk under det fleksible gulv.