Første billeder af ny Audi A6 Avant. Vi glæder os allerede til RS6-varianten

Audi A6 Avant kommer ikke som nogen overraskelse, det er en af Audi's bedst solgte modeller og det er ikke uden grund. Pladsen er god og kørekomforten er i top.

Gik du med forhåbninger om, at bagagerummet er vokset i den nye Audi A6 Avant, må vi desværre skuffe dig. Bagagerummet sluger 565 liter med sæderne oppe og 1.680 liter med nedfældede sæder. Dette er præcis det samme, som i den gamle A6 Avant.

Til sammenligning har den nye BMW 5-serie Touring plads til 570-1.700 liter og Mercedes-Benz E-klasse trumfer sin to konkurrenter ved at have plads til 640/1820 liter.

Den nye A6 Avant kommer standard med elektronisk bagklap. Som ekstraudstyr kan du få monteret en sensor, så du kan åbne bagklappen ved at vifte foden under bagkofangeren.

Derudover blev LED-lygter standard.

Køb abonnement på Bil Magasinet, og få den første test af Audi A6 Avant lige ind af brevsprækken. Få 3 numre for 99 kr. klik hér