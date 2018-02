Følg lanceringen af Mercedes A-klasse 19.00

Uanset hvor i verden du befinder dig, kan du følge med live i præsentationen af Mercedes-Benz A-Klasse.

Den ny A-Klasse afløser sin forgænger, som har haft afgørende betydning for at præge Mercedes-Benz i en mere ungdommelig retning. Det nye interiør er langt mere moderne end forgængeren.

Mercedes-Benz User Experience

Det måske mest afgørende og nyskabende i den nye A-Klasse er det helt nyudviklede infotainmentsystem MBUX – Mercedes-Benz User Experience. Ved hjælp af kunstig intelligens er MBUX i stand til at tilegne sig viden om sin omverden og ikke mindst forskellige førere af bilen, som systemet automatisk kan genkende og skelne imellem. Et widescreen-cockpit i høj opløsning giver mulighed for at opleve navigation i augmented reality, og systemet kontrolleres ved hjælp af både touch og intelligent stemmestyring, som aktiveres, når føreren siger ”Hey Mercedes”.