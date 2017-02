Fiat Tipo er tilbage i Danmark - her kan du se priser og specifikationer

Det italienske bilmærke er klar til at introducere den nye Tipo, når der er åbent hus hos alle danske forhandlere første weekend i marts.

- Vi er rigtig glade for at kunne introducere vores nye Tipo på det danske marked. Sammen med vores forhandlere glæder vi os meget til at komme i gang med salget af en bil, der rummer alt det, Fiat står for, siger Steffen Holm, der er pressechef hos Fiat Danmark, og fortsætter:

- Samtidig matcher den noget af det, danskerne efterspørger allermest, når de kigger på bil; nemlig værdi for pengene. Fiat Tipo kører rigtig godt, har masser af plads og udstyr, og det er altsammen pakket flot ind i godt gedigent italiensk design.

Fiat Tipo fås med som hatchback og stationcar. Femdørs-versionen måler 437 cm i længden, mens stationcaren er 457 cm. Akselafstanden er for begge versioner 264 cm, hvilket skulle give god plads i kabinen og et baggagerum med en kapacitet på henholdsvis 440 liter i hatchback og 550 liter i stationcaren.