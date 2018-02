Facelift: Kia Optima får en overhaling og nye motorer

Kabinen får et nyt rat og finish i satinkrom på midterkonsol og instrumentpanelet. Køberne kan vælge et interiør i sort, tofarvet sort og gråt stof eller læder eller et nyt brunt stof eller læder.

Her er ambientebelysning omkring instrumentpanelet og dørene, og personerne i bilen kan vælge mellem seks forskellige farver eller tildele forskellige farver til individuelle køreindstillinger.

Som standard oplyses kabinen af et blødt grønt lys i Eco-indstillingen, og lyset bliver rødt i indstillingen Sport. I indstillingen Smart oplyses kabinen af en blød blå ambientebelysning.

360-graders kamera

Optima fås med 8" skærm med navigationssystem og KIA Connected Services med teknologi fra TomTom®. Systemet omfatter Apple CarPlay og Android Auto. I midterkonsollen er der en trådløs oplader til smartphones, så brugerne kan oplade deres smartphones under køreturen.

Infotainmentsystemet omfatter et 360-graders kamerasystem. Systemet bruger kameraer placeret foran, bagpå og på siderne af bilen til at give føreren et 360-graders billede af omgivelserne omkring bilen, så det er nemmere at foretage parkeringsmanøvrer ved lave hastigheder.