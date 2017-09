Få forklaringen på, hvorfor BMW X7 ligner en meget vred gris

Konceptbilen byder på god plads til seks personer, der sidder i tre rækker. Her er eksklusive materialer og et omfattende infotainment-system.

BMW X7 er lige om hjørnet

Konceptbilen viser et bud på den produktionsklare BMW X7, som får sin debut i 2018.

X7 er en vigtig brik i den største modeloffensiv i firmaets historie. BMW skriver, at de grundlagde SAV-begrebet (BMW er de eneste, der bruger det - det er bare et andet ord for SUV) med X5 i 1999, og at og at hver X-model siden har dækket et nyt område.

BMW X7 skal fortsætte denne tradition ved at kombinere en stor SUV med elektrisk og emissionsfri kørsel.