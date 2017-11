Få en rummelig stationcar til under 140.000 kr.

Sænkningen af registreringsafgiften havde kun begrænset effekt i klassen for minibiler, men Skoda vil alligevel gerne gøre sine priser endnu mere attraktive. Nu kan man få en Fabia Active Tour 1.0 MPI 75 hk fra 129.000 kr., og det er vel at mærke en rummelig familiebil med udstyr som aircondition, fartpilot og frontassistent, der om nødvendigt kan nødbremse bilen automatisk. Betaler man yderligere knap 10.000 kr. for den model, får man tilmed den populære stationcar med et stort bagagerum på 530 liter, som f.eks. kan rumme en barnevogn med hjulene på.

Nu med klimaanlæg og parkeringssensor bag

Sammen med de lavere priser er der sket en større opgradering af udstyret i udstyrsniveauerne Ambition og Style. Således har Fabia Ambition Tour nu også klimaanlæg, parkeringssensor bag og armlæn mellem forsæderne. Fabia Ambition Tour 1.0 MPI 75 hk fås fra 143.290 kr., mens modellen med den populære motor 1.0 TSI 95 hk koster fås fra 151.420 kr.

Højeste udstyrsniveau er Style, som nu har føjet klimaanlæg, Bolero-lydanlæg med Skoda Surround samt Apple CarPlay til standartudstyrsliste. Med Apple CarPlay kan man betjene udvalgte smartphone-apps på Bolero-lydanlæggets store farvetouchskærm. Fabia Style Tour 1.0 TSI 95 hk fås fra 164.950 kr.

Ønsker man det komfortable 7-trins DSG-automatgear, fås det f.eks. med en Fabia Ambition Tour 1.0 TSI 110 hk DSG til 178.880 kr.