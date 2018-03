ENDELIG: Toyota bekræfter officielt ny Supra!

En af verdens mest legendariske sportsvogne, Toyota Supra, vender tilbage. Det står klart efter, at Toyota tirsdag løftede sløret for en moderne konceptracerbil ved den internationale biludstilling Geneve Motor Show i Schweiz. Konceptracerbilen har fået navnet GR Supra Racing Concept og er første håndfaste bevis på, at Toyota genintroducerer sin ikoniske sportsvogn Supra.

Med en arv tungere end en sportshal fuld af sumobrydere markerer den legendariske Supra sig om noget som indbegrebet af en ægte japansk sportsvogn.