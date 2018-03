Alle varianter får AMG’s smidige 9-trins automatgearkasse, der er koblet sammen med et effektivt 4Matic+ firehjulstræk. De to store varianter med V8-motor kan sættes i et såkaldt ”Drift-mode” hvor alle kræfterne sendes til baghjulene, så du er helt sikker på at efterlade parkeringspladsen indhyllet i røg, hvis det ønskes.

Den store GT 63 S klarer sprinten fra 0-100 km/t på 3,2 sek., mens den 577-hestes GT 63 skal bruge respektable 3,4 sek. Langsomst er GT 53, som skal bruge 4,5 sek.