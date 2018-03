Eldrevet Mercedes lastbil ruller ud til de første kunder

”At høre stilheden fra en eldrevet personbil er én ting. Men når man står ved siden af en stor lastbil, som er helt lydløs, går det op for én, hvor vant til larmen vi er. Det er en sjov fornemmelse, når den ruller videre uden en lyd, ” siger Martin Hink, chef for Mercedes-Benz Trucks i Sverige og Danmark.

”Når lastbilerne er lydløse, åbner det op for mulighederne for forskellige former for distributionskørsel om natten i byerne. Og det betyder, at vi mindsker trængslen i byerne om dagen,” siger salgs- og marketingchef for Mercedes-Benz Trucks Danmark, Jens Tittel.

Op til 25 ton og tre aksler

eActros bygges i et antal forskellige test-udgaver med både to og tre aksler og med totalvægt på 18 eller 25 ton. Blandt mulighederne for eftermontering er fast kasse med og uden køl samt lad og tank.