DS 7 Crossback: Her er Frankrigs nye luksusbil

På Genève-udstillingen viste DS en næsten produktionsklar udgave af bilen, der er delvis selvkørende, har automatisk parkering og trætheds- og nattesyns-assistent. DS' udgave af Night Vision-systemet hjælper ved hjælp af infrarøde kameraer med at se om natten op til 100 meter.

Her er også aktive LED-forlygter, hvor lyskeglen tilpasser sig til vejforhold og køretøjets hastighed, og aktiv affjedring, der bruger et kamera til at identificere og forudse bump og ujævnheder i vejen for at opnå bedre komfort.