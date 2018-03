Din næste bil vil holder øje med dit stressniveau

Fremtidens teknologi skal i endnu højere grad gøre det lettere og mere sikkert at være bilist. Der er ikke længe til, at teknologien holder øje med både dit stressniveau og trafikken, så du kommer afsted i god tid og sikkert frem.

På Geneve Motor Show løftede Hyundai sløret for et kig på morgendagens teknologi med deres Intelligent Personal Cockpit, hvor begreber som WellnessCare og Smart Tuning Package åbner op for helt nye måder at betjene bilen på.

Intelligent Personal Cockpit går et skridt videre end de fleste andre talegenkendelsesteknologier, da den kan genkende to separate kommandoer i samme sætning og udføre hver opgave separat. Den intelligente kabine er samtidig et proaktivt assistentsystem, der forudsiger bilistens behov og giver nyttige oplysninger. For eksempel kan systemet give en tidlig påmindelse om et kommende møde og foreslå afgangstider, der tager hensyn til aktuelle trafikforhold.

WellnesCare er næste generations træthedsregistering, der benytter sensorer i både rat og sæde til at overvåge hjertefrekvensen og dermed registrere førerens stressniveau. Hvis sensoren registrerer stress, er systemet udstyret til at handle og give adgang til online visuel konsultation med en læge eller tænde en beroligende afspilningsliste og dæmpe kabinebelysningen for en mere behagelig og tryg.

Hyundai kommer også til at introducere det de kalder, Smart Tuning Package, som skal gøre bilen til et personligt rum. Sædepositionen indstilles automatisk til chaufførens højde, og yndlingsmusikken spiller automatisk via bilens anlæg. Funktioner som klimaanlæg, soltag og dørlås kan betjenes med stemmen.

Med Car-to-Home kan man også styre musikken og lyset derhjemme, mens man sidder i bilen. Det betyder, at man med stemmekommandoer kan afspille musik i bilen, streame den samme sang på anlægget derhjemme og tænde lyset i huset, så hjemkomsten bliver helt enkel og meget behagelig.