Digital forhandler sælger biler fra parkeringshus

Hvad er ambitionen?

"Vi har været i gang i lidt over et år og har ikke ambition om mange medarbejdere, men vi nyder friheden og tror, der vil være plads til både små og store bilforretninger i en digital fremtid."

Sælger biler fra et p-hus

"Vi har alle vores biler udstillet i et nyt moderne p-hus på Sankt Annæ Plads lige ved Skuespilhuset. Vi har et godt samarbejde med Jeudan igennem flere år, som driver p-huset ved havnen i København. Vi har et kontor på 29 m² i et kontorfællesskab to minutters gang herfra. Det virker måske skørt at åbne bilforretning midt i København, men kunderne er glade for, at vi bor centralt."

Hvad med klargøring af bilerne?

"Den varetages af Universal Bilpleje, mens Easy Car Care står for den løbende vedligeholdelse - begge med mobile løsninger."



Hvilke biler sælger I?

"Vi har fokus på nyere brugte biler i firmabilklassen med pil opad, men jeg har også lige solgt en brugt Fiat 500. For os er det vigtigt, at du får samme service på en Fiat 500 som på en Land Rover til en million kroner. Det er på kontakten til kunderne og den personlige service, at vi skal slå os fast som digital forhandler."