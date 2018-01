Dette bliver den kraftigste Ford nogensinde!

Detroit Autoshow ruller derudaf i disse dage, og det er et af de største shows i USA. Her har Ford valgt at markere sig. Scenelyset er dårligt nok slukket efter præsentationen af deres Mustang Bullitt, før de sender en ny teaser-video i vores retning – denne gang er der tale om en ny Shelby GT500, som er noget af det ypperste fra Ford/Shelby.

I en animationsvideo kan man se en GT500 med store luftindtag i kølerhjelmen og kofanger samt en forholdsvis stor hækspoiler – og vigtigst af alt lover de, at den får over 700 hk. Ifølge videoen kommer den først i 2019, og når det sker, bliver det den mest kraftfulde bil, Ford nogensinde har produceret. Til sammenligning har hyperbilen Ford GT ”kun” 656 hk.