Dette bilmærke får flest fartbøder - Bil Magasinet er overrepræsenteret!

Der trædes oftere lidt for hårdt på speederen i dyre biler. I hvert fald er det ejerne af de såkaldte premiummærker, som får flest fartbøder. 23 procent af ejere af biler til over 500.000 kroner har fået en eller flere fartbøder det seneste år, mens det for ejere af biler under 400.000 kroner er 14 procent. Det viser svarene fra 41.000 danske bilejere, der har deltaget i FDMs store AutoIndex-undersøgelse 2017.



Ifølge den topper BMW-ejerne listen over dem, som har fået flest fartbøder det seneste år efterfulgt af Audi, Mercedes-Benz, Volvo og Alfa Romeo. Knap hver fjerde BMW-ejer (24,1 procent) har fået en eller flere fartbøder det seneste år. Et godt stykke over gennemsnittet på 16 procent. Til sammenligning har ’kun’ godt hver 10. Kia-ejer i den anden ende af skalaen fået en fartbøde.

Frederik T. Frey: BMW 318is Coupe E36 - 0 fartbøder

Anders Richter: BMW 750i E32 - 0 fartbøder

Mathias Brandt: BMW Z3 Coupé 2,8 - 0 fartbøder

Her på Bil Magasinets redaktion ejer tre ud af seks redaktionsmedlemmer en BMW, men ingen af os tæller med i den statistik.



”Svarene bekræfter måske manges fordomme om, at dyre biler drøner derudad. En forklaring kan være, at man ikke mærker farten i nær samme grad i en stor velkørende bil. En anden forklaring kan være, at førerne af firmabiler, som for eksempel BMW, ofte kører meget, og dermed på grund af de mange kørte kilometer oftere får fartbøder. Det undskylder dog ikke, at man overskrider den tilladte hastighed. Uanset hvad, skal man altid overholde den gældende hastighedsgrænse,” siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.