Derfor er rat og pedaler afmonteret i fremtidens Smart

Ny form for bildeling bekæmper trængsel på vejene

Da bilen er fuldt elektrisk, udleder den ingen CO2 i byen. Efter planen skal Smart vision EQ fortwo være med til at begrænse trængsel på vejene, da den selvkørende teknologi giver en langt mere flydende trafik.

I dag har Daimlers bildelingstjeneste, car2go, 2,6 mio. brugere på globalt plan, og antallet stiger hele tiden.

En stor del af car2go-tjenestens popularitet skyldes, at bildeling er spontant og fleksibelt. Bilen hører ikke hjemme noget bestemt sted og kan bestilles og efterlades hvor som helst inden for sit overordnede geografiske område. Allerede nu analyserer Mercedes de overordnede trafikmønstre hos tjenestens bruger, og det er planen, at denne data skal bruges til at lære en fremtidig flåde af selvkørende biler fra Smart at forudsige, hvor og hvornår behovet for mobilitet opstår.