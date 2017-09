Der må savles: Audi fordobler prisen på TT RS med ekstraudstyr

Hvor er trafikken farligst?

50 procent af danske bilister vurderer forkert, når de skal angive den vejtype, hvor der sker flest dødsfald i trafikken. "Der er behov for langt mere oplysning på området. For når vi ikke ved, hvor risikoen for trafikulykker er størst, kan vi heller ikke tilpasse vores adfærd," siger Lars Bundgaard fra Business Danmarks trafikudvalg.