Denne VW Golf gemmer på en 420-hestes hemmelighed

Oprindeligt startede denne R420-variant som et koncept tilbage i 2015. Dengang hed det R400. Rygterne gik dog på, at projektet blev skrinlagt efter den større VW-skandale, der begyndte at rulle nogenlunde samtidig. Vi er dog kun glade for, at VW er kommet til fornuft og alligevel har valgt at udvikle videre på en superhurtig VW Golf.

