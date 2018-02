En standard RS3 er noget for sig. En af dens stærkeste kort er den herlige 5-cylindrede motor, som har en fænomenal lyd. ABT synes alligevel, at den kunne klare endnu flere kræfter. Så de har hævet effekten med 100 hk, så den samlede effekt lander på 500 hk. Altså en effekt-forøgelse på 25 pct. i forhold til en standard RS3, som blandt andet er opnået gennem en ændret motorstyring og et nyt udstødningssystem.