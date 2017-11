Den nye Supra kommer IKKE til at hedde Toyota

Den har været vist flere gange og hver gang har det været under navnet 'Toyota Supra'. Men nu tyder alt på, at det ikke bliver dens navn alligevel.

For Toyota er nemlig gået i gang med at introducere et nyt under-mærke på det europæiske marked, som hedder Gazoo Racing. Vi kender det allerede fra den hårdtpumpede Toyota Yaris GRMN og fra Toyota GR HV Sport Concept.

Gazoo Racing kommer til at være for Toyota hvad AMG og M-bilerne er for henholdvis Mercedes og BMW. Alt peger på, at vi skal vænne os til at kalde den kommende model for GR Supra.