Den nye Porsche Panamera Sport Turismo er lige på trapperne

Porsche Panamera har altid delt vandene, og selvom bilen er fantastisk, så har det ikke altid været det mest harmoniske design. Den nye Panamera er dog en klar forbedring i forhold til den første generation. Men der er næppe tvivl om, at en stationcar-version kun vil gøre Panamera flottere at se på.

Vi allerede set et ganske fornuftigt bud på formen, da Porsche tilbage i 2012 viste os Panamera Sport Turismo. Ud fra de spionbilleder og videoer, vi har set af bilen, så tyder meget på, at den produktionsklare bil kommer til at ligne konceptet fra 2012 rigtig meget. Det forventes, at den nye Sport Turismo bliver introduceret med samme typer af motorer, som den almindelige Panamera.