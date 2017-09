Den nye Porsche Cayenne Turbo kan køre fra de fleste sportsvogne

Med verdenspremieren på den 67. udgave af den internationale biludstilling i Frankfurt overtager den nye Porsche Cayenne Turbo pladsen som modelrækkens topmodel.

Det centrale element i Cayenne Turbo er den nye 4,0-liters V8-motor med to turboladere. Med en ydelse på 550 hk overgår den motoren i forgængeren med 30 hk, og det maksimale drejningsmoment på 770 Nm er steget med 20 Nm. Den nye 8-trins automatgearkasse sikrer, at alle kræfterne bliver leveret effektivt via det aktive firehjulstræk. Den nye Turbo sprinter fra 0 til 100 km/h på 4,1 sek. (3,9 sek. med Sport Chrono-pakke), og tophastigheden ligger på 286 km/h. Kendetegnende for den nye motorgeneration er turboladerne, som er placeret indvendigt i cylindrenes V – også kaldet central turboplacering. Takket være den forkortede udstødningsvandring mellem forbrændingskamrene og turboladerne eliminerer man meget turbotøven og motoren reagerer mere spontant. En anden fordel er motorens kompakte konstruktion. Det giver mulighed for en lavere placering, hvilket har en positiv effekt på køredynamikken: Tyngdepunktet er lavere, præcisionen i sving stiger.